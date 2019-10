Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Trunkenheit im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots)

Durch eine besorgte Verkehrsteilnehmerin wird der Polizei am 13.10.2019 um 08:00Uhr gemeldet, dass sich vor ihr aktuell ein Audi befinden würde, welcher deutlich Schlangenlinien fahren würde. Bei einer im Anschluss durchgeführten Überprüfung konnte der 28-jährige Fahrer samt Fahrzeug an seiner Wohnanschrift in Neustadt angetroffen werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 08:23Uhr einen Wert von 1,92Promille. Aufgrund dessen wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen, dessen Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

