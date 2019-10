Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lambrecht - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Lambrecht (ots)

Am Samstag, den 12.10.2019, befuhr ein 53-jähriger, in London wohnhafter, Mercedesfahrer um 16:35Uhr die B39, von Neustadt/Weinstraße kommend, in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Im Bereich des Ortseingangs Lambrecht fuhr ein 83-jähriger Mann aus Weidenthal mit seinem Opel von einem Parkplatz kommend auf die B39 ein und übersah hierbei den bevorrechtigten PKW. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch drei Insassen des Mercedes leicht verletzt wurden. Zwei dieser Personen, ein 21-jähriger Mann, sowie eine 19-jährige Frau, wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

