Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Unfall durch Wildtier, Fahrer verletzt

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, den 13.10.2019 gegen 05:30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Bad Dürkheim mit seinem Taxi die B 271 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. In Höhe der Abfahrt Bad Dürkheim/Seebach kreuzte ein Wildtier die Fahrbahn. Beim Ausweichmanöver verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt und in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Die Straßenmeisterei Neustadt a.d.W. wurde verständigt, da die Fahrbahn durch ausgelaufene Betriebsstoffe verunreinigt wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963-0

Telefax: 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



SB: Daniel Henrich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell