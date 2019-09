Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Heckscheibe eingeschlagen; Aurich - Unter Alkoholeinfluss gefahren; Aurich - In Kurve von Fahrbahn abgekommen;

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Heckscheibe eingeschlagen

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Aurich die Heckscheibe eines Opel Vectra eingeschlagen. Der Wagen stand zum Tatzeitpunkt gegen 0:20 Uhr auf einer Grundstücksauffahrt an der Utlandshörner Straße. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Eine 59-jährige Autofahrerin aus Aurich ist am Sonntag von der Polizei kontrolliert worden. Sie war gegen 20 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Von-Jhering-Straße unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Auricherin offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - In Kurve von Fahrbahn abgekommen

Ein 18-Jähriger ist am Sonntag auf der Esenser Straße in Aurich, Ortsteil Ogenbargen, mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Er war gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 210 in Richtung Aurich unterwegs, als er in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Straße abkam und gegen eine Leitplanke prallte. Der 18-Jährige aus Südbrookmerland kam mit seinem Peugeot erst einige hundert Meter weiter auf der Berme zum Stehen. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und landete im Bereich der Unfallstelle, da die Schwere der Verletzungen des Fahrers zunächst unklar war. Die Bundesstraße war vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Die Verletzungen des 19-Jährigen konnten schließlich als leicht eingestuft werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

