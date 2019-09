Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 28.09.2019 bis 29.09.2019.

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pkw aufgebrochen

Am Samstag wurde in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 23:00 Uhr die Seitenscheibe eines Pkw Daimler eingeschlagen, der auf dem Parkplatz der Kirchstraße hinter dem Gebäude der BARMER abgestellt war. Der Täter flüchtete anschließend ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Aurich -Pkw aufgebrochen

Ebenfalls am Samstag wurde in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 22:55 Uhr die Seitenscheibe eines Pkw Audi eingeschlagen, der auf dem Parkplatz am Schloßplatz abgestellt war. Eine auf der Rückbank liegende Umhängetasche wurde entwendet, der Täter flüchtete anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden.

Aurich - Pkw aufgebrochen

Bei einem auf dem Parkplatz der Förderschule, Extumer Weg, abgestellten Pkw wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22:00 Uhr bis 08:30 Uhr, die Seitenscheibe eingeschlagen. Vermutlich ohne Diebesgut flüchtete der Täter anschließend.

Südbrookmerland - Leichtkraftrad entwendet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Georgsheil zwischen 22:00 Uhr und 08:30 Uhr aus einer Garage der Emder Straße ein Leichtkraftrad entwendet. Der Täter entwendete den Roller mit steckenden Schlüsseln, wobei am Roller keine Kennzeichen befestigt waren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Ihlow - Boot beschädigt

Vermutlich in der Samstagnacht, zumindest in der Zeit von Mitternacht bis ca. 13:00 Uhr, wurden mehrere Fenster und Steuerungselemente eines Bootes beschädigt, welches an der Ems-Jade-Straße festgelegt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Ihlow- Lack zerkratzt

Am Samstag wurde in der Zeit zwischen 20:00 Uhr bis 23:45 Uhr der Lack eines Audi zerkratzt, der in Riepe in der Friesenstraße auf dem dortigen Pendlerparkplatz abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Führerschein dafür unter Alkoholeinfluss unterwegs

Ein 22-jähriger Norder wurde am Sonntag gegen 01:45 Uhr mit seinem Pkw auf dem Fischteichweg kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser keinen Führerschein hatte und mit 1,03 Promille Atemalkohol seinen Pkw führte. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

Aurich - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Am Samstag wurde in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 13:10 Uhr ein Hyundai, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, beschädigt, der Höhe der ehemaligen Justizvollzugsanstalt abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete, sodass Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizei Aurich unter 04941-606215 in Verbindung zu setzen.

Wiesmoor - Mit Fahrrad tödlich verunglückt

Zu einem tragischen Vorfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zeit zwischen 21:15 Uhr bis 02:06 Uhr, als ein 19-jähriger Mann aus Friedeburg im Bereich Marcardsmoor tödlich verunglückte. Der junge Mann war nach bisherigem Erkenntnisstand mit seinem Fahrrad auf der Schulstraße von Marcardsmoor kommend in Richtung Wiesmoor unterwegs. Nachdem er nicht an seinem Ziel ankam, wurde nach dem Mann gesucht und sein Fahrrad letztendlich an der Kanalböschung gefunden. Der junge Mann wurde leblos im dortigen Kanal gefunden und anschließend geborgen. Alle weiteren Ermittlungen dauern noch an, sodass zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte möglich sind.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden- Häusliche Gewalt

Am späten Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, wurde die Polizei Norden in ein Mehrparteienhaus in der Scipio-Nellner-Straße gerufen. Dort war es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Mann und seiner 43-jährigen Partnerin gekommen. Die Beamten erteilten der alkoholisierten Frau einen Platzverweis, dem sie jedoch nicht freiwillig nachkam. Während des Einsatzes beleidigte sie zudem die Polizeibeamten. Letztlich wurde sie zur weiteren Untersuchung dem Krankenhaus Norden zugeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Vandalismus

In dem Zeitraum von Freitag, 15:00 Uhr bis Samstag, 16:00 Uhr, suchte ein bislang unbekannter Täter ein Einfamilienhaus im Kleeweg auf, öffnete die Garage, kippte Motoröl und andere Flüssigkeiten aus und entfernte sich wieder. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter Tel. 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Norden - E-Scooter ohne Versicherungsschutz Einer Streifenbesatzung fiel am Samstagabend gegen 21:15 Uhr ein 21-jähriger Mann aus Halbemond auf, wie dieser mit einem E-Scooter auf der Bahnhofstraße in Norden befuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass für den Scooter kein Versicherungsschutz besteht und der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Verdacht auf Drogenkonsum

Ein 20-jähriger Mann aus Norden wurde am Samstagabend gegen 22:30 Uhr im Warfenweg mit seinem VW Golf durch Beamte der Polizei Norden kontrolliert. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Großheide - Treckerfahrer gesucht

Am Donnerstagabend, gegen 18:45 Uhr, befuhr eine 26-jährige Autofahrerin mit ihrem weißen Audi die Südarler Landstraße in Richtung Willmsfeld. Vor ihr fuhr ein Trecker mit Silage-Anhänger, den sie überholen wollte. Wegen Gegenverkehr brach sie den Versuch ab und geriet beim Abbremsen leicht gegen den Anhänger. Der Treckerfahrer dürfte den Anstoß nicht bemerkt haben und fuhr weiter. Er wird nun als möglicher Geschädigter gesucht. Hinweise dazu erbittet die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210.

Altkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Neuharlingersiel, Am Hafen West, zu einer Sachbeschädigung. Durch unbekannte Täter wurde ein aufblasbarer Whirlpool auf einem Grundstück zerstochen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Esens in Verbindung zu setzen, Tel. 04971-927180.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Am Samstagmittag fiel ein 15jähriger Mofa-Fahrer aus Friedeburg einer Funkstreife auf, da er augenscheinlich zu schnell fuhr. Bei der Überprüfung wurde dann festgestellt, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Horsten - Radfahrerin leicht verletzt

Am frühen Freitagabend kam es in Horsten auf der Hauptstraße/Lehmweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 46jähriger Fahrer aus der Gemeinde Friedeburg wollte mit seinem Pkw nach rechts von der Hauptstraße in den Lehmweg einbiegen. Hierbei übersah er eine bevorrechtigte, 51jährige Radfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Esens - Angetrunken Vorfahrt missachtet

Ein 33jähriger Fahrer eines VW Touareg aus der Samtgemeinde Esens übersah beim Linksabbiegen auf der Utagster Str.in Holtgast den vorfahrtsberechtigten , 18jährigen Fahrer eines BMW aus Aurich. Es kam zum Zusammenstoß. Der BMW kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Während der Unfallaufnahme wurde beim 33jähriger Mann 0,40 Promille an Atemalkohol festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25000 Euro.

