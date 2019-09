Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Isoliermaterial gestohlen; Großefehn - Frau bei Unfall schwer verletzt; Aurich - 14-jähriger Radfahrer verletzt; Wiesmoor - 57-jährige Radfahrerin verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Isoliermaterial gestohlen

Von einer Baustelle in Moordorf sind in der Nacht zu Freitag Baumaterialien gestohlen worden. Die bislang unbekannten Täter betraten den Rohbau am Mittelweg in dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, und entwendeten ca. 170 Quadratmeter Isoliermaterial. Da es sich um sehr voluminöses Diebesgut handelt, benutzten die Täter möglicherweise ein größeres Fahrzeug zum Abtransport. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich zu melden unter Telefon 04942 1337.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Frau bei Unfall schwer verletzt

Eine 66 Jahre alte Autofahrerin aus Großefehn ist am Donnerstag in Großefehn bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 73 Jahre alter Mercedes-Fahrer aus Großefehn überquerte gegen 12 Uhr von der Brückstraße kommend die Kanalstraße Süd, um in die gegenüberliegende Kirchstraße zu fahren. Dabei übersah er die 66-jährige Fahrerin eines Renault Clio, die auf der Kanalstraße Süd in Richtung Wiesmoor unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Renault-Fahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Aurich - 14-jähriger Radfahrer verletzt

Ein 14 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstag an einem Ampelübergang von einem Auto erfasst worden. Der 14-Jährige überquerte nach bisherigem Erkenntnisstand gegen 16 Uhr den Übergang der Esenser Straße, obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte. Eine 65 Jahre alte Autofahrerin aus Dunum, die mit ihrem VW Golf auf der Kleinen Mühlenwallstraße in Fahrtrichtung Esenser Straße unterwegs war, erfasste den Radfahrer am Übergang. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt.

Wiesmoor - 57-jährige Radfahrerin verletzt

Eine 57 Jahre alte Frau ist am Donnerstag in Wiesmoor mit einem Ford kollidiert. Der 20 Jahre alte Fahrer des Ford aus Wiesmoor war gegen 20:15 Uhr auf der Marktstraße unterwegs und wollte nach rechts auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar die 57-jährige Radfahrerin auf dem Geh- und Radweg der Bundesstraße. Es kam zur Kollision und die Radfahrerin stürzte auf die Straße. Sie wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

