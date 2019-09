Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Ein schwarzer Hyundai i30 ist am Mittwoch an der Uffenstraße in Norden beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr zwischen 14:15 Uhr und 16:15 Uhr auf dem Parkplatz der KVHS vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den abgestellten Hyundai. An dem Wagen entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell