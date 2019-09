Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Farbschmierereien

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Farbschmierereien

Auf Norderney ist es in der Nacht zu Dienstag zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte besprühten unter anderem Fassaden, Schautafeln und Mauern mit schwarzer Lackfarbe. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 13:30 Uhr in der Straße Am Januskopf, in der Poststraße, an der Nordstrandpromenade und in der Knyphausenstraße. Weitere Schmierereien wurden in der Roonstraße, Moltkestraße und Kaiserstraße festgestellt. Die Polizei Norderney bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, um Hinweise unter Telefon 04932 92980.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell