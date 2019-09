Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Auto beschädigt; Krummhörn - Auffahrunfall; Norden - Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Auto beschädigt

Unbekannte haben in Dornum auf einem Wohnmobilparkplatz einen Opel Corsa beschädigt. Zwischen Donnerstag, 12.09.2019, 10 Uhr, und Dienstag, 17.09.2019, 10 Uhr, wurde offenbar der Tank des Wagens aufgebohrt. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04933 2218.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Auffahrunfall

Drei Autos waren am Montag in Krummhörn an einem Auffahrunfall auf der Freepsumer Landstraße beteiligt. Ein 18 Jahre alter Krummhörner, der in Richtung Pewsum unterwegs war, fuhr gegen 10:50 Uhr mit seinem Alfa Romeo auf einen vorausfahrenden Opel Corsa auf, der auf einen Audi geschoben wurde. Der 84 Jahre alte Opel-Fahrer und die 53 Jahre alte Audi-Fahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Norden - Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine 30-jährige Frau aus Norden ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Norden leicht verletzt worden. Sie war mit ihrem Citroen C3 gegen 5:50 Uhr auf dem Ekeler Weg in Richtung stadtauswärts unterwegs. Dabei übersah sie offenbar einen am Straßenrand geparkten Audi SQ5 und prallte mit dem Wagen zusammen. Die Citroen-Fahrerin wurde verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell