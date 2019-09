Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Containeraufbruch Ihlow - PKW-Aufbrüche Wiesmoor - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - Containeraufbruch: Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 20.09.2019, und Montag, 23.09.2019, brachen unbekannte Täter in Schirum drei Baucontainer auf. Diese standen im Lehmdobbenweg bei einer Baustelle. Die Täter erbeuteten eine Schubkarre sowie einen Sicherungstragegurt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Ihlow - PKW-Aufbrüche: An einem PKW Audi schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür ein. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag, 22.09.2019, in Ochtelbur, Friesenstraße. Die Täter entwendeten eine Geldbörse, die in der Mittelkonsole lag. Darin befanden sich die üblichen persönlichen Papiere, jedoch kein Bargeld. Ein ähnlich gelagerter Sachverhalt ereignete sich in der gleichen Nacht in der Schöpfwerkstraße. Auch hier wurde eine Scheibe eingeschlagen und eine Geldbörse mit etwas Bargeld entwendet. In Bangstede, Loogstraße, kam es zu einem dritten PKW-Aufbruch. Auch hier wurde eine Scheibe eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht. Diebesgut wurde in diesem Fall jedoch nicht erlangt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Wiesmoor - Unfallflucht: Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht zu Sonntag, 22.09.2019, in Wiesmoor, Uferstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war dabei gegen einen geparkten Reisebus gefahren, der auf dem Parkplatz des Hotel Auerhahn stand. An dem Reisebus der Marke Evobus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell