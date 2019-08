Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Einbruch

Über ein Fenster hat sich ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Montag, 11.00 Uhr, Zutritt in ein Geschäft in der Hauffstraße verschafft. Es wurde lediglich eine leere Kasse entwendet. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag gegen 19.45 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Karlstraße geparkten Opel. Der Unbekannte schlug vermutlich beim Ein- oder Aussteigen seine Autotür gegen den nebenstehenden Pkw. Er setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Versuchter Einbruch

Gewaltsam Zutritt wollte sich ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag, 01.08., und Freitag, 16.08.2019, in ein auf einem Parkplatz in der Hauptstraße geparktes Auto verschaffen. Die Aufbruchsversuche blieben erfolglos. Der entstandene Schaden am Pkw konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu wenden.

Mengen

Überschreitung des zulässigen Anhängegewichts

Die Polizei wurde am Montag gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 311 zwischen Rulfingen und Mengen auf eine 57-jährige Autofahrerin aufmerksam, die mit einem Pkw samt Anhänger in Richtung Rulfingen unterwegs war. Bei der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass sowohl das zulässige Gewicht des Anhängers um über 100 kg als auch die Anhängelast um etwa 280 kg überschritten waren. Zudem war die Ladung nicht ausreichend gesichert. Der 57-Jährigen wurde die Weiterfahrt unter diesen Umständen untersagt. Zudem wird die Frau mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen müssen.

Bad Saulgau

Betrugsmasche - "Falscher Polizeibeamter" in Kombination mit falschem Gewinnversprechen

Wie eine 78-jährige Frau am Montag der Polizei mitteilte, wurde sie schon vor ein paar Tagen telefonisch von einem Betrüger kontaktiert. Der Anrufer, welcher sich als Sven Günter ausgab, teilte ihr mit, sie habe bei einem Gewinnspiel 48.000 Euro gewonnen. Die Frau ließ sich jedoch nicht auf die Sache ein und beendete das Gespräch. Am Montag gegen 12.00 Uhr wurde sie erneut angerufen. Diesmal meldete sich ein angeblicher Polizist, welcher als verdeckter Ermittler in Gewinnspielbetrügereien ermittle und sich auf den Anruf von vor ein paar Tagen bezog, indem ihr ein Gewinn versprochen worden war. Der Unbekannte wollte mit dem zweiten Anruf vermutlich Druck ausüben. Auch hier war die Frau misstrauisch und legte den Hörer auf. Die Kombination der beiden Betrugsmaschen blieb erfolglos. Informationen zum Schutz vor dieser und anderen Betrugsmaschen werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter www.polizei-beratung.de bereitgestellt.

Sigmaringen

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand am Montag zwischen 18.30 Uhr und 23.00 Uhr an einem geparkten Pkw in der Bittelschießer Straße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr vermutlich rückwärts gegen die Front des geparkten Autos und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Schnell, Tel. 07531/995-3355



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell