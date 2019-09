Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Reifen zerstochen Osteel - Einbruch in Kirche Krummhörn - Einbruch in Restaurant; Wohnungseinbruch; Sachbeschädigung Wirdum - Wohnhausbrand Norden - Trunkenheit im Straßenverkehr

Altkreis Norden (ots)

Norden - Reifen zerstochen: An einem PKW Skoda Fabia wurden von unbekannten Tätern alle vier Reifen zerstochen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend, 21.09.2019, und Sonntag, 22.09.2019, 15.20 Uhr in Norden im Warfenweg. Das Fahrzeug stand in Höhe der Hausnummer 20. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9215, erbeten.

Osteel - Einbruch in Kirche: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Sonntag, 22.09.2019, in eine Kirche in Osteel, Fabriciusstraße, ein. Die Täter hatten sich gewaltsam erst Zutritt zur Kirche verschafft und dort eine weitere Tür aufgebrochen. Hier wurde von den Tätern eine Spendendose mit Gewalt geöffnet. Unter Mitnahme von etwas vorgefundenem Geld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Krummhörn - Einbruch in Restaurant: In der Nacht zu Sonntag, 22.09.2019, brachen unbekannte Täter in Greetsiel in ein Restaurant ein. Die Täter hatten an dem Gebäude, das an der Straße Am Markt steht, eine rückwärtige Tür aufgebrochen und waren dadurch in die Räume gelangt. Hier versuchten sie einen Tresor aufzubrechen, was ihnen jedoch misslang. Die Täter flüchteten ohne Beute. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Krummhörn - Wohnungseinbruch: Zwischen Freitag, 20.09.2019, und Sonntagnachmittag, 22.09.2019, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in Pilsum, Romsgang, ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und waren dadurch in die Wohnung eingestiegen. Hier entwendeten sie ein Laptop. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Krummhörn - Sachbeschädigung: Auf das Grundstück eines Kindergartens in der Krummhörn, Woltzetener Straße, begaben sich am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagnachmittag, 20.09.2019, und Montagmorgen, 23.09.2019, unbekannte Täter. Sie beschädigten zwei bepflanzte Kunststoffeimer sowie eine hölzerne Sitzbank. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Wirdum - Wohnhausbrand: Aus bisher nicht geklärten Gründen kam es Sonntag, 22.09.2019, gegen 21.00 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Wirdum, Siedlerweg. Dabei war vornehmlich der Dachstuhl durch das Feuer betroffen. Das Wohnhaus ist unbewohnt gewesen, als das Feuer entdeckt wurde. Die Schadenshöhe wird auf 95.000,- EUR geschätzt. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Norden - Trunkenheit im Straßenverkehr: Auf der Itzendorfer Straße in Norden wurde am Sonntag, 22.09.2019, gegen 18.45 Uhr, der Fahrer eines PKW Citroen angehalten und kontrolliert. Zeugen hatten der Polizei die unsichere Fahrweise des Fahrers mitgeteilt. Bei der Kontrolle des 57-jährigen Fahrzeuglenkers wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines sie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

