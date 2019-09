Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto aufgebrochen; Wiesmoor - Unfallflucht an Hauptstraße

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Renault Master aufgebrochen. Sie schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld, das sich unter dem Beifahrersitz befand. Der Renault war zum Tatzeitpunkt zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, an der Großen Mühlenwallstraße auf einem Parkplatz hinter einem Lebensmittelgeschäft geparkt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfallflucht an Hauptstraße

Ein roter VW Golf GTI ist am Montag an der Haupstraße in Wiesmoor beschädigt worden. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt gegen 13:40 Uhr in einer Parkbucht in Höhe eines Schuhgeschäfts abgestellt. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr an dem Wagen vorbei und touchierte den linken Außenspiegel. Der Verursacher fuhr mit seinem Lkw weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

