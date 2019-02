Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlägerei im Südring

Landau (ots)

Im Gesicht leicht verletzt wurden zwei 16-Jährige am Samstagabend (09.02.2019) im Südring. Zuvor seien die beiden Jugendlichen aus Ilbesheim gegen 23.00 Uhr mit einer anderen Gruppe Jugendlicher in Streit geraten. Anschließend wurde durch zwei der Polizei bekannte Tatverdächtige auf die 16-Jährigen eingeschlagen. Die tatverdächtigen Jugendlichen entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341 / 287 0 oder per eMail unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

