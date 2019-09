Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto auf Parkplatz beschädigt; Aurich - Unfallflucht auf Von-Frerichs-Straße; Großefehn - Pedelec-Fahrer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto auf Parkplatz beschädigt

Ein schwarzer Daimler Bluetec Hybrid ist am Dienstag auf einem Parkplatz am Lüchtenburger Weg in Aurich beschädigt worden. Die Daimler-Fahrerin parkte den Wagen gegen 9:50 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis. Als sie gegen 10 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen langen Kratzer an der Fahrerseite fest. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf Von-Frerichs-Straße

Ein grauer VW Passat ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in Aurich beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen vermutlich beim Vorbeifahren am Heck und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der VW Passat war zum Zeitpunkt des Unfalls zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, auf der Von-Frerichs-Straße vor einem Wohnhaus abgestellt. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Großefehn - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Großefehn verletzt worden. Der 86-Jährige aus Großefehn wollte gegen 9 Uhr mit seinem Pedelec die Kanalstraße Süd in Richtung Langer Weg überqueren. Dabei achtete er offenbar nicht auf die Vorfahrt einer 32 Jahre alten Autofahrerin aus Großefehn, die mit ihrem Renault Twingo auf der Kanalstraße Süd in Richtung Wiesmoor fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt.

