POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 18/19.04.2019

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 18.04.2019; 15:20 Uhr, stoppten Polizeibeamte einen 48-jährigen PKW-Fahrer aus Vechta in Langförden, der ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Die ausländische Fahrerlaubnis wird erst im Mai diesen Jahres gültig, welches ihn allerdings nicht davon abhielt, bereits jetzt am Straßenverkehr teilzunehmen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die zuständige Fahrererlaubnisbehörde informiert und die Weiterfahrt untersagt.

Einbruchdiebstahl in Backshop/ Zeugenaufruf

In der Nacht zu Karfreitag kam es in 49377 Vechta, Diepholzer Straße, zu einem Einbruchdiebstahl in einen dortigen Backshop. Die unbekannten Täter nahmen vom Fahrbahnrand einen Gullydeckel heraus und warfen damit die Eingangstür ein. Anschließend wurde die Kasse angegangen und einige Lebensmittel entwendet. Die Schadenshöhe steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Zeugen, die in dem Bereich Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

