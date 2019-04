Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Zwei BMW aufgebrochen

Zwischen Mittwoch, 17. April 2019 und Donnerstag, 18.April 2019, brachen bislang unbekannte Täter einen BMW 5er auf, der im Hamberger Ring stand. Aus dem Inneren entwendeten sie die Mittelkonsole und die Navigationseinheit. In der Hambergstraße wurde ein BMW 3er GT aufgebrochen, aus dem das Lenkrad entwendet wurde. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt im vierstelligen Bereich Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18. April 2019, kam es zwischen 08.15 und 08.45 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz am Falkenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten VW Tiguan. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18. April 2019, kam es zwischen 09.00 und 10.00 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Ravensberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Citroen C1. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von 1200 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

