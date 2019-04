Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Sechs Einbrüche in Werkstätten

Vom Dienstag, 16. April 2019, auf Mittwoch, 17. April 2019, kam es in der Straße Ahe zu insgesamt sechs Einbrüchen in Werkstätten. In allen Fällen war es Ziel der Täter Werkzeuge und Kettensägen zu erbeuten. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 17. April 2019, wurde um 14.56 Uhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta in der Straße Tannenhof kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 17. April 2019, wurde um 17.05 Uhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Dötlingen auf der Wildeshauser Straße kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 17. April 2019, kam es zwischen 14.15 und 16.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW Touran, der dort stand. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des 1500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Holdorf - Betrunken Unfall verursacht

Am Donnerstag, 18. April 2019, kam es um 01.38 Uhr an der Kreuzung der Steinfelder Straße und dem Ostring zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Holdorf wollte von der Steinfelder Straße nach links in den Ostring abbiegen, als ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Holdorf von hinten auffuhr. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten dann fest, dass der 45-jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis des Mannes sichergestellt.

