Garrel - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 15. April 2019, kam es zwischen 20.00 und 22.30 Uhr in der Straße Am Sportplatz zum Diebstahl eines Pedelec. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Fahrrad der Marke Kalkhoff, Modell Agattu i8R, das vor einem Schützenhaus abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Garrel - Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Zwischen Dienstag, 16. April 2019, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 17. April 2019, 09.00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter den Transporter eines Handwerkers auf, der in der Straße Zum Dickenstroh geparkt war. Aus diesem wurden diverse Werkzeuge und Messgeräte entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Essen (Oldb.) - Ohne Führerschein und Kennzeichen gefahren

Am Mittwoch, 17. April 2019, wurde ein Polizeibeamter um 14.38 Uhr auf einen Pkw aufmerksam, der den Grünen Weg befuhr und keine Kennzeichen am Pkw angebracht hatte. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde außerdem festgestellt, dass der 50-jährigen Fahrer aus Essen (Oldb.) keinen Führerschein besitzt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

