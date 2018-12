POL-BI: Verkehrsunfall zwischen LKW und Stadtbahn - Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Schildesche-

Am Dienstag, den 11.12.2018, stießen ein LKW und eine Stadtbahn an der Miele- und Schildescher Straße zusammen. Eine Stadtbahnmitfahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 08:10 Uhr befuhr ein 54-jähriger Stadtbahn-Fahrer mit der Linie 1 die Schildescher Straße in Richtung Innenstadt. Als sich die Stadtbahn in Höhe der Mielestraße befand, beabsichtigte ein 27-jähriger LKW-Fahrer aus Bad Driburg von der Schildescher Straße nach links abzubiegen. Dabei stieß das Heck des Daimler-LKWs gegen die Seite der Stadtbahn, so dass die Glaseinfassung der Stadtbahntür zersprang. Eine in der Stadtbahn sitzende 40-jährige Bielefelderin erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand Schaden in Höhe von 8000 Euro.

