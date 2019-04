Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Lohne - Transporter in Vollbrand

Cloppenburg/Vechta (ots)

Beim Brand eines VW Transporters am Mittwochnachmittag in Lohne entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Gegen 14.40 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Kaltenkirchen einen mit Medikamenten beladenen VW Transporter in Lohne die Bakumer Straße in Richtung stadtauswärts. Während der Fahrt machten ihn andere Verkehrsteilnehmer deutlich, dass aus seinem Wagen erheblicher Qualm kam. Der 19-Jährige bog mit seinem Wagen in den Luchsweg ein und brachte hier sein Fahrzeug zum Stehen. Beim Öffnen der Motorhaube schlugen dem Fahrer sogleich Flammen entgegen. Die durch Passanten alarmierte Feuerwehr Lohne (20 Ersatzkräfte, 4 Einsatzfahrzeuge) brauchte nur wenige Minuten, um den VW Transporter, der nach kurzer Zeit in Vollbrand stand, zu löschen. Bei dem Feuer wurde zudem die Hecke eines Wohngrundstückes beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären.

