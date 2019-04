Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Stalförden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 17. April 2019, kam es um 07.25 Uhr auf der Ambührener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Lastrup wollte einen vor ihr fahrenden Pkw überholen, übersah hierbei jedoch den Pkw eines 54-jährigen Pkw-Fahrers aus Esterwegen, der sich bereits im Überholvorgang befand. Die beiden Pkw stießen seitlich zusammen, wodurch der Mann ins Schleudern geriet und sich letztendlich neben der Fahrbahn überschlug. Er wurde hierdurch leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

