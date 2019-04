Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Handtasche aus Pkw gestohlen

Am Montag, 15. April 2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 18.15 und 19.00 Uhr eine Handtasche aus einem Skoda Fabia, der unverschlossen auf einem Wohngrundstück am Femeweg stand. Die Handtasche konnte am Dienstag, 16. April 2019, in der Bahnhofstraße aufgefunden werden. Der Täter hatte die Geldbörse entnommen und Bargeld erbeutet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 16. April 2019, kam es um 13.40 Uhr auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne musste auf der Lohner Straße verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme zu spät, als sie von der Münsterstraße auf die Lohner Straße abbog. Durch den Zusammenstoß wurde die Lohnerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 16. April 2019, kam es zwischen 10.00 und 11.00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Bergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren eine dort geparkte Mercedes A-Klasse und entfernte sich ohne die Regulierung des Schadens in Höhe von 1000 Euro zu gewährleisten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Dienstag, 16. April 2019, kam es um 16.56 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst wollte von der Hegbuttenstraße aus auf die Bruchweidenstraße auffahren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Moitorrad-fahrer aus Goldenstedt, der von rechts kommend auf der Bahnhofstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer und die Pkw-Fahrerin leicht verletzt.

