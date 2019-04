Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - Einbruch in Bürogebäude

Zwischen Freitag, 12. April 2019, und Dienstag, 16. April 2019, brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Wiesenstraße ein. Im Inneren drangen sie nicht in die weiteren Räumlichkeiten ein, sodass sie kann Diebesgut erlangten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 16. April 2019, wurde um 07.36 Uhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme auf dem Von-Galen-Weg kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 13. April 2019, 18.45 Uhr, und Sonntag, 14. April 2019, 10.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Varnhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren einen VW Passat, der dort geparkt war. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

