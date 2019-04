POL-CLP: Dinklage - Verkehrsunfall, Kind schwer verletzt

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Dinklage wurde ein dreijähriges Kind schwer verletzt. Gegen 10.40 Uhr wollte eine 86-Jährige aus Dinklage mit ihrem Pkw von der Clemens-August-Straße auf den Parkplatz des ehemaligen Krankenhauses abbiegen. Dabei erfasste sie mit ihrem Pkw den dreijährigen Jungen, der mit seinem Laufrad auf dem Gehweg einige Meter vor seiner Mutter laufend in Richtung Innenstadt unterwegs war. Nach der Versorgung durch Ersthelfer wurde das Kind in einem Rettungswagen vor Ort behandelt und anschließend ins Krankenhaus Vechta gebracht. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und musste vor Ort ebenfalls behandelt werden. Ein vorsorglich bestellter Rettungshubschrauber konnte abdrehen. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass das Kind beim Unfall einen Schutzhelm getragen hat, der offenbar schlimmere Verletzungen verhindert hat.

