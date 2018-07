POL-RE: Marl: Fahrradfahrer greift jungen Malerin auf der Hülsstraße an die Hüfte

Recklinghausen (ots) - Donnerstag, gegen 13.20 Uhr, fuhr eine 15-jährige Marlerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Hülsstaße in Richtung Flughafen Loemühle. Unweit der Spiekerooger Straße näherte sich von hinten ein junger Mann auf einem Fahrrad. Die 15-Jährige wollte den Mann dann vorbeifahren lassen und wich nach rechts aus. Als er in ihrer Höhe war, griff er ihr an die Leiste und Hüfte. Die 15-Jährige verlor nun die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Der unbekannte Fahrradfahrer fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Paracelsiusstraße davon. Bei dem Sturz wurde die 15-Jährige leicht verletzt. Der unbekannte Fahrradfahrer war etwa Mitte 20 Jahre alt und hatte kurze dunkel Haare. Die Geschädigte bezeichnete sein Erscheinungsbild als ungepflegt. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell