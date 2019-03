Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bei Streit zu Messer gegriffen

Siegen (ots)

In der Nacht zu Freitag gerieten zwei in der Siegener Leimbachstraße wohnende Brüder (23 bzw. 25 Jahre alt) in Streit. Dabei griff schließlich der 25-Jährige zu einem Messer und fügte seinem jüngeren Bruder (oberflächliche) Verletzungen im Armbereich zu, die anschließend im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der unter erheblichem Alkoholeinfluss stehende 25-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und der Wache zugeführt.

