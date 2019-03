Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: LKW kollidiert mit Traktor-Ausleger

Bad Laasphe (ots)

Am Mittwochmittag prallte ein 29-jähriger Lkw-Fahrer in Bad Laasphe-Fischelbach auf der Fischelbacher Straße mit seinem Fahrzeug gegen den Ausleger eines dort gerade in einen Wirtschaftsweg abbiegenden Traktors. Offenbar hatte der LKW-Fahrer den Traktor-Ausleger überhaupt nicht wahrgenommen.

Bei der Kollision wurde der Kofferaufbau des LKW aufgerissen und der Traktorfahrer trug leichte Verletzungen davon. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Schadensbilanz: rund 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell