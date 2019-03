Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Tierfuttergeschäft - Polizei bittet um Hinweise

Wilnsdorf (ots)

Am Mittwochabend bzw. in der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte in ein Tierfuttergeschäft in Wilnsdorf-Rudersdorf in der Lindestraße ein und durchwühlten dort sämtliche Büroräume, Schränke und Tische. Bei ihrer Tat richteten die Einbrecher einen Sachschaden von rund 6.000 Euro an.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

