Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moorhusen - Lack zerkratzt; Wiesmoor - 14-Jähriger schwer verletzt; Südbrookmerland - Fußgänger angefahren

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moorhusen - Lack zerkratzt

Ein schwarzer Mercedes AMG CLA ist in der Nacht zu Sonntag in Moorhusen beschädigt worden. Der Wagen war zwischen 2 Uhr und 2:50 Uhr an der Moorhuser Dorfstraße vor einer Diskothek abgestellt. Unbekannte zerkratzten den Lack an der vorderen Stoßstange und am hinteren Seitenteil. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04934 4129.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - 14-Jähriger schwer verletzt

Ein 14 Jahre alter Junge ist am Mittwoch in Wiesmoor von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 14-Jährige aus Wiesmoor stieg gegen 11:35 Uhr im Ortsteil Hinrichsfehn an der Haltestelle Blauer Fasan hinten aus dem Schulbus aus. Er wollte hinter dem Bus entlang die Straße überqueren. Eine 21 Jahre alte Autofahrerin aus Wiesmoor, die dem haltenden Schulbus mit ihrem VW Polo entgegenkam, erfasste den 14-Jährigen. Der Junge wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Südbrookmerland - Fußgänger angefahren

Ein 55 Jahre alter Fußgänger aus Südbrookmerland ist am Mittwoch in Südbrookmerland von einem Hyundai erfasst worden. Der Mann war gegen 19:25 Uhr auf dem Rad- und Gehweg an der Ostvictorburer Straße unterwegs. Die Fahrerin des Hyundai, eine 46 Jahre alte Frau aus Südbrookmerland, wollte mit ihrem Auto von einem Grundstück auf die Ostvictorburer Straße fahren und übersah dabei offenbar den Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt.

