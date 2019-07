Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchte Brandstiftung in einem Waldgebiet hinter der Ortschaft Basepohl (LK MSE)

Malchin (ots)

Am 10.07.2019 gegen 17:00 Uhr meldeten Zeugen ein Feuer in einem Waldstück hinter der Ortschaft Basepohl in Richtung Demmin. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Malchin bestätigte sich der Sachverhalt. Der Brandort befand sich 300 Meter hinter der Ortschaft Basepohl, rechtsseitig der B194 in Richtung Demmin. Dort wurden durch unbekannte Täter gelagerte Altreifen und Dämmstoffe gezielt in Brand gesetzt. Durch den sofortigen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Stavenhagen und Pribbenow konnte das Feuer sehr schnell gelöscht und ein Übergreifen auf den Wald verhindert werden. Ein Schaden entstand nicht, da die entzündeten Sachen keinen Wert hatten. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonsich im Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 03994-231224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

