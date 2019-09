Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Sachbeschädigungen

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Sachbeschädigungen

Unbekannte sprühten in der Nacht zu Dienstag auf Norderney mit schwarzer Lackfarbe unter anderem die Worte "Münster" und "Preußen" auf Hinweistafeln und Fassaden (siehe Pressemeldung "Norderney - Farbschmierereien" vom 25.09.2019). Die Polizei hat inzwischen mehr als zehn Sachbeschädigungen aufgenommen. Auch Bauwerke zur Sturmflutsicherung wurden in dem Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 13:30 Uhr, beschmiert. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich bei den Tätern um Anhänger eines Fußballvereins handeln könnte. An den verschiedenen Tatorten wurden unter anderem Aufkleber mit einem Vereinslogo festgestellt. Zeugen, die in dem Zusammenhang Hinweise auf Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norderney zu melden unter Telefon 04932 92980.

