POL-AUR: Campen - Baumaschinen gestohlen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ein Rüttler und eine Baggerschaufel sind zwischen Mittwoch und Donnerstag in Campen gestohlen worden. Unbekannte betraten in der Zeit zwischen Mittwoch, 16:45 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, eine Baustelle an der Heiselhuser Staße und entwendeten eine dort abgestellte Rüttelplatte und einen Grabenraumlöffel. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04923 364.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

