Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Super Hinweis, schneller Ermittlungserfolg!

Koblenz (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist die schnelle Aufklärung vermutlich mehrerer Fahrraddiebstähle zu verdanken. Der Zeugin fiel zunächst am Freitag gegen 16:15 Uhr eher beiläufig ein Mann auf, der im Bereich des Oberwerther Schwimmbades ein hochwertiges Fahrrad in einen Transporter einlud. Auffällig hier: Das Fahrrad hatte kein Hinterrad. Das fehlende Hinterrad fand die aufmerksame Zeugin dann aber nur wenige Meter weiter. Und auffällig hier: Das Hinterrad war mit einem Spiralschloss an einem Zaun befestigt. Geistesgegenwärtig fotografierte die Zeugin den Mann und das Fahrzeug und meldete ihre Beobachtung sodann dem Schwimmbadpersonal. Gegen 17:20 Uhr meldete sich dann auch der Geschädigte beim Schwimmbadpersonal und der Polizei. Aufgrund der Hinweise der Zeugin gelang es den Beamten der Polizeiinspektion Koblenz 1 sehr schnell, einen 39-jährigen Tatverdächtigen aus Mülheim-Kärlich zu ermitteln. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde noch am Abend die Wohnschrift des Tatverdächtigen nach Beweismitteln durchsucht. Hierbei wurden mehrere Fahrräder und diverse Fahrradteile (Rahmen, Felgen, etc.) aufgefunden und sichergestellt. Unter den aufgefundenen Fahrrädern befanden sich sowohl das am Nachmittag entwendete Fahrrad, als auch ein weiteres, welches vor wenigen Wochen an gleicher Stelle entwendet wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

