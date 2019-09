Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 28.09.2019

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Diebstahl und Sachbeschädigung Aurich - Unbekannte Täter betraten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Garten eines Einfamilienhauses in der Straße "Wallinghausener Gaste" in Aurich und brachen einen Sonnenschirm aus seiner Bodenhalterung. Anschließend entwendete der Täter den Sonnenschirm. Der Schaden wird auf 350 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Südbrookmerland - Eine Frau aus Südbrookmerland befuhr am Freitagvormittag, gegen 11:10 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Alt-Münkeboer-Straße in Südbrookmerland. Zeitgleich wollte ein 32jähriger Mann aus Südbrookmerland mit seinem Hyundai rückwärts eine Auffahrt verlassen. Dabei erfasste der Mann die Radfahrerin und verletzte diese.

Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Aurich - Am Samstagmorgen, gegen 00:50 Uhr, befuhr eine 16jährige Auricherin mit ihrem Fahrrad den Radweg neben dem Ems-Jade-Kanal stadtauswärts. Beim Kreuzen der Straße "Grüner Weg" übersah die Jugendliche einen VW Polo, welcher in südlicher Richtung fuhr. Der 33jährige PKW-Führer wollte einen Unfall verhindern, wich aus und fuhr mit seinem PKW beinahe in den dortigen Ems-Jade-Kanal. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrzeugführer zunächst in unbekannte Richtung. Er konnte jedoch ermittelt werden. Er stellte sich heraus, dass der 33jährige Mann keine Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Mehrere PKW durchwühlt In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in den Krummhörner Ortsteilen Hamswehrum, Upleward und Rysum mehrere PKW durchwühlt. Dem bisher unbekannten Täter wurde das Vorgehen dadurch erleichtert, dass die Fahrzeuge unverschlossen abgestellt worden waren. Aus einem Fahrzeug wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Bisher konnten noch keine konkreten Täterhinweise erlangt werden. Daher wird um Hinweise an die Polizei gebeten.

Baubuden aufgebrochen Im Großheider Neubaugebiet Stangenmeer wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Baubuden aufgebrochen. Der bisher unbekannte Täter wurde fündig und entwendete eine Kettensäge. Auch hier werden Hinweise an die Polizei erbeten.

Landkreis Wittmund

Sachbeschädigung Friedeburg - Ein 23jähriger aus Wiesmoor befuhr am Freitagmittag gegen 11:30 Uhr mit einem Feldhäcksler das Maisfeld an der Heseler Straße in Friedeburg. Dort erfasste seine Maschine eine Metallstange, die von einem bisher unbekannten Täter dort hineingeschlagen wurde. Der Feldhäcksler wurde dadurch beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund unter 04462 911-0 zu melden.

Körperverletzung und Sachbeschädigung Neuharlingersiel - In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 24 Uhr randalierte eine 36jährige Frau aus Neuharlingersiel am Hafenbereich. Zunächst verwies man die alkoholisierte Frau aus einer Gaststätte, da sie dort schon negativ auffiel. Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, die wegen des Aufbaus der Kulissen für den ZDF Fernsehgarten am Hafen eingesetzt waren, bemerkten den Vorfall und wollten helfen. Daraufhin spuckte und schlug die Frau den beiden Security Mitarbeitern mehrfach ins Gesicht. Sie beleidigte die beiden Männer und trat nach ihnen. Die Männer wurden dabei leicht verletzt und ein Oberteil wurde zerrissen. Nach Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten beruhigte sich die Situation. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung gefertigt.

