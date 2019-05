Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtrag: Vermisster Jochen W. tot aufgefunden

Hannover (ots)

Die Polizei hat auch mithilfe eines Fotos öffentlich nach Jochen W. gesucht und ihn am Mittwochmittag (29.05.2019) tot aufgefunden.

Der 74-Jährige hatte am Montag (27.05.2019) die Wahrendorffschen Kliniken am Großen Knickweg in Sehnde verlassen, obwohl er dringend auf medizinische Hilfe angewiesen war. Am Mittwochmittag wurde er tot im Suchgebiet aufgefunden. /ahm

Unserer Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4283691

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 - 109 - 1046

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell