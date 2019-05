Polizeidirektion Hannover

POL-H: List: Polizei nimmt mutmaßliche Kupferdiebe fest

Hannover (ots)

Polizeibeamte haben am späten Montagabend (27.05.2019) in der List zwei Verdächtige festgenommen, die zuvor versucht haben sollen, von einem Baustellengelände an der Hebbelstraße (List) Altmetall und Kupfer zu stehlen.

Ein Zeuge hatte gegen 23:40 Uhr zwei Männer dabei beobachtet, wie sie ihr Auto vor der Baustelle parkten und sich Zutritt zum Gelände verschafften. Daraufhin alarmierte die Zeugin die Polizei. Da die Beamten vor Ort nur das Fahrzeug entdeckten, nicht aber die Verdächtigen, leiteten sie sofort eine Fahndung ein. Kurz darauf fielen in der näheren Umgebung zwei junge Männer auf, auf die die Täterbeschreibung passte. Die Beamten nahmen die beiden vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten beide die Wache wieder verlassen. Die Männer müssen sich nun wegen versuchtem Diebstahl verantworten. /isc, has

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell