Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Randaliererin in Arztpraxis - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte u.a.

Bad Dürkheim (ots)

Durch eine Mitarbeiterin einer Arztpraxis in der Philipp-Fauth-Straße wurde die Polizei am 15.10.19, gegen 09:50 Uhr, darüber informiert, dass eine ehemalige 54-jährige Patientin in den Praxisräumen randalieren würde. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Frau sich in den Praxisräumen aggressiv verhalten und versucht hatte einen Arzt zu schlagen. Der Arzt konnte dies verhindern. Es wurde jedoch hierbei seine Brille beschädigt. Als die 54-Jährige mitbekam, dass die Polizei verständigt wurde, entfernte sie sich aus der Praxis. Durch die Funkstreifenbesatzung konnte die Frau aber zusammen mit ihrem Mann in unmittelbarer Nähe zur Praxis auf einer Bank sitzend angetroffen werden. Während der Überprüfung der Frau, versuchte diese sich zu entfernen, weshalb sie festgehalten wurde. Hierbei versuchte die 54-Jährige an die Dienstwaffe der Polizeibeamtin zu greifen, was verhindert werden konnte. Die Frau wurde überwältigt und gefesselt. Da sie im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen psychische Auffälligkeiten zeigte wurde sie in eine Fachklinik in Bad Dürkheim verbracht. Die Polizeibeamtin und ihr Kollege wurden leicht verletzt.

