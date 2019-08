Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zwei Tatverdächtige nach Getränkediebstahl gestellt +++

Oldenburg (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am späten Dienstagabend zwei mutmaßliche Diebe stellen konnte.

Der 53-jährige Oldenburger hatte gegen 23.40 Uhr bei der Polizei angerufen, nachdem er Zeuge eines Getränkediebstahls geworden war. Seinen Angaben zufolge war er an einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Am Standtrand vorbeigefahren und habe dort einen unbekannten Mann auf dem Grundstück des Marktes gesehen. Dieser Mann habe mehrere Flaschen über die Mauer an einen weiteren Unbekannten gereicht, der sich außerhalb des Geländes an der anderen Seite der Mauer befand. Der Zeuge habe dann beobachten können, wie der zweite Mann die Flaschen in eine Tasche steckte.

Die Polizei setzte zur Fahndung nach den unbekannten Einbrechern mehrere Streifenwagen ein. Ein Beamter konnte wenig später in der Nähe des Tatortes zwei Verdächtige antreffen, auf die die Beschreibung des Zeugen passte. Das Diebesgut hatten die Männer - zwei 24-jährige Oldenburger - nicht mehr bei sich. Einen Rucksack mit den mutmaßlich zuvor entwendeten Getränkeflaschen konnte die Polizei gedoch auf einer Wiese in der Nähe sicherstellen.

Ob die beiden Oldenburger tatsächlich für den Diebstahl verantwortlich sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. (993834)

