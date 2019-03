Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Diebstahl eines Traktors

Kusel (ots)

Am Freitag den 22.03.2019 verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr Zutritt auf ein umfriedetes Firmengelände in der Industriestraße in Kusel. Auf dem Gelände wurde das Schloss eines abgestellten Traktors aufgebrochen, die Wegnahme des Traktors misslang jedoch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/ 9190 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell