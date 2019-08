Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Ludwigsburg und in Remseck am Neckar

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Kupferkabel entwendet

Aus einem frei zugänglichen Betriebsgelände in der Strombergstraße in Ludwigsburg entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Sonntag, 10.00 Uhr Kupferkabel im Gesamtwert einer vierstelligen Summe. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 07141/185353, in Verbindung zu setzen.

Remseck am Neckar-Aldingen: Geldbeutel aus Pkw entwendet

Zwischen Montag, 19.00 Uhr und Dienstag, 05.45 Uhr gelangte ein unbekannter Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in das Fahrzeuginnere eines Mercedes, der im Goldbergweg im Ortsteil Aldingen abgestellt war. Er entwendete einen Geldbeutel und ein Ladekabel. Das Diebesgut wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, denen etwas Verdächtiges auffiel, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remseck unter Telefon 07146/280820 zu melden.

