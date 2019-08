Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht; Ehningen: Motorradfahrer schwer verletzt; Leonberg-Eltingen: Heckenbrand

Sindelfingen: Unfallflucht

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die am Montag zwischen 07.45 Uhr und 08.00 Uhr einen Unfall in der Schleicherstraße in Sindelfingen beobachten konnten. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Ehningen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 19 Jahre alter Motorradfahrer, der am Montag gegen 17.40 Uhr in der Hildrizhausener Straße in Ehningen in einen Unfall verwickelt wurde. Dem Mann, der auf einer KTM in Richtung Ehningen unterwegs war, kam ein 68-jähriger Mercedes-Lenker entgegen. Vermutlich übersah der PKW-Fahrer den Entgegenkommenden, als er nach links auf einer Firmengelände abbiegen wollte, und stieß mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen.

Leonberg-Eltingen: Heckenbrand

Ein Heckenbrand in der Brennerstraße in Eltingen löste am Montag gegen 14.35 Uhr einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg aus. Insgesamt 30 Einsatzkräfte rückten mit fünf Fahrzeugen aus. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Hecke, die sich in einigen Metern Entfernung zu einem Wohnhaus befindet, in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurden ein Fenster und Rollläden des Hauses beschädigt. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise zur Brandentstehung nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0,entgegen.

