POL-E: Essen: Zwei Kinder bei Verkehrsunfällen schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45149 E.-Haarzopf/ 45359 E.-Frintrop:

Am Freitag und Samstag kam es in Essen zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen zwei Kinder (3,9) von Autos angefahren und schwer verletzt worden sind.

Am Freitagabend (28. Juni, 18:10 Uhr) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin (37) und einer 9-jährigen Radfahrerin. Die 37-jährige Mülheimerin war mit ihrem roten Mazda auf der Hatzper Straße in Richtung Mülheim unterwegs, als die 9-Jährige mit ihrem Rad an der Kreuzung Tommesweg von links nach rechts über die Hatzper Straße fuhr. Die Mülheimerin kam trotz Vollbremsung nicht rechtzeitig zum Stehen und erfasste das 9-jährige Mädchen mit ihrem Wagen, es musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben, vor allem zur Ampelschaltung, machen können.

Am Samstagabend (29. Juni, 20:39 Uhr) kam es auf der Unterstraße in Frintrop zu einem Unfall, bei dem ein 3-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Das Mädchen war mit seiner Mutter auf dem Spielplatz Unterstraße und lief allein über die Straße. Offenbar wollte die 3-Jährige anschließend die Unterstraße ein weiteres Mal überqueren, um zum Spielplatz zurückzukehren. Ein 28-jähriger Essener war zu dem Zeitpunkt mit seinem blauen VW auf der Unterstraße in Richtung Dellwiger Straße unterwegs. Er stieß mit der 3-Jährigen zusammen, als diese zwischen den parkenden Autos hervorlief. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden./ SyC

