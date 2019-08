Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwelbrand in Eberdingen; Sachbeschädigung in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Eberdingen: Schwelbrand in Doppelhaushälfte

Vermutlich ausgelöst durch einen technischen Defekt eines Kühlschranks, hat sich am Montag gegen 13.45 Uhr in der Küche einer Doppelhaushälfte im Brückenackerweg in Eberdingen ein Schwelbrand entwickelt. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte Rauchgeruch und alarmierte die Feuerwehr. Insgesamt 25 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Eberdingen rückten daraufhin mit acht Fahrzeugen zum Brandort aus. Nachdem die Einsatzkräfte den Brand gelöscht hatten, wurde das Gebäude noch umfangreich gelüftet. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Haus. Die Doppelhaushälfte ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Bietigheim-Bissingen: Autodach beschädigt

Nach einer Sachbeschädigung, die in der Nacht zum Sonntag in der Wobachstraße in Bietigheim verübt wurde, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, nach Zeugen. Gegen 01.30 Uhr wurden Anwohner von einer lautstarken vierköpfigen Jugendgruppe, die sich auf dem Aldi-Parkplatz aufgehalten hatten, geweckt. Bei einer Nachschau stellten die Bewohner fest, dass eine bislang unbekannte weibliche Person auf dem Autodach eines Skodas stand und herumtollte. Auf Ansprache verließ die Unbekannte das Autodach. Erst am Folgetag stellte sich heraus, dass an dem Skoda Beschädigungen in Form von Dellen vorhanden waren. Aufgrund dessen wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die unbekannte weibliche Person blonde, schulterlange Haare haben. Der Sachschaden am Fahrzeug konnte noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell