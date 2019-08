Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Unfallflucht; Gärtrignen: Unfall im Kreuzungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Gäufelden-Nebringen: Unfallflucht

Ein 61-Jähriger befuhr am Montag gegen 23.55 Uhr mit seinem Skoda die Sindlinger Straße in Nebringen in Richtung Jettingen-Sindlingen. Kurz nach dem Ortsende kam ihm in einer leichten Linkskurve ein weißer Lieferwagen mit einem großen, flachen Anhänger entgegen. Der Skoda-Fahrer wich ganz nach rechts, teilweise ins Kiesbett aus. Trotzdem streifte der Anhänger den PKW des 61-Jährigen. Der unbekannte Fahrer des Lieferwagens setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Nebringen fort. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032/2708-0 zu melden.

Gärtringen: Unfall im Kreuzungsbereich

Vermutlich übersah ein 57-jähriger VW-Lenker am Montag in Gärtringen eine rote Ampel, was dazu führte, dass er in einen Unfall verwickelt war. Gegen 11.25 Uhr befuhr der 57-Jährige die Bundesstraße 14 von der Autobahnanschlussstelle Gärtringen kommend. An der Einmündung zur Riedbrunnenstraße wollte er geradeaus in Richtung Ehningen weiterfahren. Hierbei übersah er mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht der Ampel. Eine 60-jährige Peugeot-Fahrerin, die aus der Riedbrunnenstraße bei Grün in die Kreuzung einfuhr, stieß mit dem VW zusammen. Die 60-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

