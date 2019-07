Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Cannabis und Amphetamin: Flucht endet ohne Schuh im Wald

Karlsruhe (ots)

Eine Streife der Bundespolizei befuhr in den frühen Morgenstunden den Bereich Karlsruhe-Grünwinkel und wollte einen Pedelecfahrer polizeilich kontrollieren. Der Pedelecfahrer flüchtete hierauf und reagierte nicht auf die Anhalteaufforderungen über die Außenlautsprecher des Polizeifahrzeugs. Der jetzt Beschuldigte bewegte sich in ein nahegelegenes Waldstück, die Beamten folgten zu Fuß. Auf der Flucht ließ er das Fahrrad zurück und lief ebenfalls zu Fuß weiter. Hierbei stürzte er mehrfach, verlor seinen Schuh und konnte schließlich nach gut 250 Metern festgenommen werden. Während des Rennens durch den Wald entledigte er sich seines Rucksacks und warf diesen in ein Gebüsch. Der Beschuldigte wurde gefesselt und in den Streifenwagen gebracht. Eine Überprüfung des hochwertigen Fahrrades führte zu einem Treffer. Das Fahrrad wurde nach einem Diebstahl als gestohlen gemeldet. Im weggeworfenen Rucksack wurden neben einer Feinwaage geringe Mengen Amphetamin und Cannabis aufgefunden. Weiterhin beging der Beschuldigte einen waffenrechtlichen Verstoß, da er ein Einhandmesser zugriffsbereit in seiner Hosentasche führte. Die Landespolizei wurde verständigt und ein Drogenspürhund des PP Karlsruhe hinzugezogen. Die Nachsuche nach möglicherweise weggeworfenen Betäubungsmitteln blieb jedoch ohne Erfolg - der Hund fand lediglich den bei der Flucht verlorenen Schuh des Mannes.

