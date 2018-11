Singen am Hohentwiel (ots) - Spannende Aufgaben, eine gute Bezahlung und vielfältige Karrierechancen - all das bietet der Beruf des Bundespolizisten.

Ob man das Rüstzeug hat für eine Laufbahn als Polizeivollzugsbeamter bzw. Verwaltungsfachangestellter bei der Bundespolizei, das können Interessierte am kommenden Wochenende (17./ 18.11.2018) in der Stadthalle Singen erfahren.

Jeweils von 10 bis 16 Uhr wird die Bundespolizeiinspektion Konstanz mit ihrem Informationsstand bei der "Job- und KarriereMesse" vor Ort sein (Stand-Nr.: 150).

Die Berater der Bundespolizei geben dann gern Auskunft zu allen Fragen rund um Ausbildung bzw. Studium bei der Bundespolizei.

Und Gelegenheit für ein Selfie mit Polizeimütze und Schutzweste ist sicher auch noch! Unsere Kollegen freuen sich jedenfalls auf zahlreiche BesucherInnen.

Hintergrund: Die "Job- und KarriereMesse" in Singen ist eine Messe für Job, Bildung und Gründung. Am 17. und 18.11.2018 werden in der Stadthalle Singen zahlreiche Produkte und Dienstleistungen vorgestellt.

Außerdem dient die Messe als Plattform für Menschen, welche in ihrer Karriere "den nächsten Schritt machen wollen". Dazu werden auf der Messe auch Workshops, Vorträge, Seminare und weitere Aktionen angeboten.

Werle

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288 - 104 (zentral: -0)

Mobil: 0175 901 8776

Fax: 07531 1288 - 199

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell