Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizei sucht Geschädigten eines Verkehrsunfalls

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitagnachmittag um 15.10 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Globusmarktes in Neustadt in der Parkreihe 3 ein Verkehrsunfall, bei der nicht der Unfallverursacher, sondern der Geschädigte PKW-Fahrer weiterfuhr. Die 19jährige Fahrerin eines weißen Opel Corsa fuhr dort rückwärts aus einer Parktasche, übersah einen hinter ihr vorbeifahrenden PKW und touchierte ihn leicht. Dessen Fahrer stoppte kurz und fuhr dann davon. Vom Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen viertürigen Kombi, vermutlich BMW, handelte. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Der Fahrer soll ein Mann, ca. 50 Jahre alt, gewesen sein. Die Anstoßstelle am BMW ist an der hinteren rechten Tür. Möglicherweise hat der wegfahrende Fahrzeuglenker den Zusammenstoß nicht als Unfall wahrgenommen. Die Polizei Neustadt bittet den Fahrer dieses Autos, sich zu melden. 06321-8540. /WaSt

