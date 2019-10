Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrer nach bei Verkehrsunfall auf der A61 bei Mutterstadt leicht verletzt

Mutterstadt (ots)

Am Montag, den 21.10.2019 kam es kurz vor 06:00 Uhr auf der Bundesautobahn 61 zwischen dem Autobahnkreuz Mutterstadt und dem Autobahnparkplatz Sandberg in Fahrtrichtung Koblenz zu einem Verkehrsunfall. Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer befuhr mit seiner Honda CBR600 den linken Fahrstreifen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers geriet er ins Schlingern. Hierdurch kam der Motorradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er konnte selbstständig die Fahrbahn verlassen und wurde durch Ersthelfer auf dem Seitenstreifen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen geleitet. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Das Verhalten der Ersthelfer am Unfallort war besonders lobenswert und zeigte, dass mit einfachen Handgriffen und Courage in Not geratenen Menschen geholfen werden kann.

