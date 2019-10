Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ebertsheim (ots)

Am Samstag, 19.10.2019 um 11:32 Uhr erblickte ein Beamter der Polizei Grünstadt während der Streifenfahrt einen ihm gut bekannten 28-jährigen Mann aus Grünstadt, der in der Eisenberger Straße in Ebertsheim in einem schwarzen Seat an ihm vorbeifuhr. Da der Beamte wusste, dass der Mann keinen Führerschein besitzt, wurde die Verfolgung aufgenommen und das Fahrzeug kurz darauf angehalten. Auf Vorhalt räumte er die Tat sofort ein. Wie er an das Fahrzeug des 30-jährigen Halters aus Grünstadt gekommen ist, muss noch geklärt werden. Sowohl den Fahrer als auch den Halter erwarten nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Führerschein bzw. das Dulden desselben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bereits im November 2017 und im August 2019 war der Fahrer wegen gleichgelagerter Delikte auffällig geworden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt

PHK Andreas Fingerle

Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell